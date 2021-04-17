مسلسل النمر الحلقة ٤.. حسن الحلق يرفض الزواج من فريدة

مسلسل النمر

انطلقت اليوم رابع حلقات مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام عبر قناة الحياة.

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث المثيرة، نستعرضها لكم من خلال السطور التالية ...

“الشيمى" يخبر أبناءه بزواجه من “عبير” ،بعد تعرضه لسرقه الالماظ من قبل أحد الملثمين

وطلبت “فريدة” من “حسن الحلق ” الزواج منها ولكنه رفض ،وتعرضت “فريدة” للاختطاف من قبل مجهولين

بينما اتهم “الحاوى” “عنتر الحلق” باختطاف ابنته

ويشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبو ظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.