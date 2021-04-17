جولة ليليلة لمحافظ مطروح لبحث خدمات المواطنين والاستعداد للصيف

محافظ مطروح يبحث الاستعداد للصيف





تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الليلة منطقة باب البحر وطريق الأمل لمتابعة أعمال رفع أغطية الصرف الصحي بمساواة أعمال الرصف الجديدة بالطريق بما ييسر حركة السيارات استعدادا للصيف.

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ووجه بعمل دراسة مرورية بالتنسيق بين إدارة مرور مطروح ومجلس المدينة وإدارة تقسيم الأزهر لتوسعة دوران مدخل المنطقة بما ييسر حركة السير، وكذلك مراجعة أعمال إنارة الأعمدة، ودراسة عمل مطبات في تقاطع ميدان باب البحر، ومعالجة جزء في الشارع بطبقة أساس، مع وضع الإشارات والإرشادات المرورية، والإسراع في مقترح استغلال حديقة باب البحر بما يوفر مزيد من فرص العمل لشباب مطروح.



تسوية الجزيرة الوسطى بباب البحر



كما وجه محافظ مطروح بالإسراع في أعمال تسوية الجزيرة الوسطى بشارع علم الروم، ومراجعة إنارة وتركيب كشافات جديدة بمنطقه الكورنيش ما بين البوسيت حتى الميناء الشرقي، كذلك الإسراع في أعمال تسوية شاطى باب البحر حتى شاطئ الفيروز الذي تم الانتهاء منه مشيدا بالأعمال والجهود المبذولة.



فرحة الأهالى لانارة منطقة ابنى بيتك



كما تفقد محافظ مطروح منطقة ابني بيتك ٢ بشارع علم الروم بمدينة مرسي مطروح، ، وذلك وسط فرحة الأهالي بعد الانتهاء من اعمال إنارتها والتيسير عليهم وتوفير الأمان لهم بعد أكثر من ٨ سنوات دون إنارة للشوارع بالمنطقة.



أنارة منطقة ابنى بيتك



حيث قامت اللجنة المكلفة بمراجعة كافة الكابلات والكشافات، حيث تم تركيب وصيانة ١٤٥ كشاف ليد بالمنطقة، مع الاطمئنان على تأمين التوصيل والعزل.



أكد محافظ مطروح أنه سيتم إنارة جميع المناطق المدرجة وعددها ٤٥ منطقة وذلك من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، مطمئنا المواطنين أنه سيتم استكمالها تباعا ولن تترك منطقة في إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير الأمان لهم، .



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجميع المشاركين في أعمال اللجنة من مركز ومدينة مرسى مطروح خاصة إدارة الإنارة والكهرباء والفنيين والعاملين برئاسة المهندس كامل رزق مدير الإنارة وكذلك الحاج باسط جعفر المشرف على أعمال إنارة المناطق والتجمعات، مع استكمال تلبية طلبات المنطقة في توفير منفذ للخبز



ببنما أشاد المواطنون باعمال الإنارة مع توجيه الشكر لمحافظ مطروح هلا اهتمامه ووفائه بوعده للأهالي في الإسراع بإنارة المنطقة بعد معاناة لأكثر من ٨ سنوات في ظلام وعدم الأمان في خروجهم ليلا.



رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الجولة كلا الأستاذ رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح والحاج باسط جعفر مشرف أعمال الإنارة وعدد من مديري المديريات والإدارات بمطروح.

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