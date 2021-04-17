إعلامية كويتية: أمن مصر المائي أولوية كبرى في الخليج

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن الدعم العربي الواسع الذي تحظى به مصر والسودان فيما يخص ملف سد النهضة يعكس التضامن العربي ما يؤكد مكانة مصر ومحوريتها في دعم أمن واستقرار المنطقة وأن أمنها المائي أولوية كبري، كما تعد أكبر رسالة للرد على المهاترات التي يطلقها الذباب الإلكتروني على السوشيال ميديا بهدف إفساد العلاقات المصرية مع دول الخليج .



وأكدت "الرشيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأشقاء العرب أعربوا عن دعمهم للعمليات التفاوضية التي جرت من قبل حول سد النهضة لـ «ضمان عدم المساس بحقوقهم المشروعة في هذا الشأن»، من أجل الدفع للوصول لاتفاق يضمن حقوق مصر والسودان المشروعة، ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية، ولا يفتئت حقوق مصر المائية وحقوق السودان، لافتة إلى أن التعنت الإثيوبي المستمر يكشف النوايا الخبيثة تجاه مصر وشعبها.



وحذرت الرشيد، من الأبواق الإعلامية المسمومة التي تدس السم في رسائلها الإعلامية من خلال المنابر الإعلامية التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين وعناصر قطرية تكن العداء الشديد لمصر مستهدفة إحداث وقيعة بين الدول العربية وبعضها، مؤكدة أن العلاقات المصرية الخليجية راسخة كالجذور لن تهتز أبداً ولن ينال منها أحد، مشيدة في الوقت ذاته بوعي الشعب المصري والتفافه حول قيادته الرشيدة الحكيمة .