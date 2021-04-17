اتحاد الكرة: ظروف مباراة القمة تجعل إدارتها بحكام مصريين أمر سهل

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقت لإدارة اتحاد الكرة،عن آخر إستعدادت مباراة الأهلي والزمالك وتعيين حكم مصري لإدارة المباراة.

وقال مجاهد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "أرى أن الفترة الحالية التحكيم يسير بشكل جيد محاليًا ودوليًا، وكل من يخرج لإدارة مباراة خارج مصر يشرفنا، ولا يجوز أن نكون نحتفل بـ100 سنة على تأسيس اتحاد الكرة ولا نمتلك حكم يدير مباراة القمة المصرية".

وتابع: "المباراة في ظروف جعلتنا نشعر أن إدارة حكم مصري للمباراة أمر سهل، مع غياب الجماهير، وجود حكم فيديو مساعد، وأن المباراة ليست حاسمة، أو في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة".



وأضاف: "ما رفع عنا الحرج هو أن كلا الناديين اعترض على إدارة حكم مصري للقمة، وإذا كان هناك نادي اعترض والأخر لا، فربما الأمر كان سيختلف بعض الشيء".

وواصل: "إذا كان هناك مشكلة في المباراة الأولى على المستوى التحكيمي فلا مشكلة هناك لقاء أخر في مايو بين الفريقين وسيديرها حكم مصري أيضًا ويتم إصلاح الأمر بطاقم تحكيمي أخر".