بالصور| لاميتا فرنجية بالعباءة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وظهرت "لاميتا" في الصور بعباءة طويلة، وشعر طويل، واعتمدت على ماكياج ناعم ونالت الصور إعجاب متابعي ومحبي فرنجية.



يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسني في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

