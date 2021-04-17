منها الفيل الأزرق .. أحمد عز يتحدث عن إعجابه ببعض الأعمال الفنية لزملائه

قال الفنان أحمد عز، إن تصوير المشاهد المتبقية من المسلسلات لا يوجد لها مواعيد، ولكن المهم أن يتم اكتمال العمل على أكمل وجه ، مضيفاً أنه يوجد فنانين كبار ليسوا مصريين فقط بل في العالم العربي كله مثل الممثل "إياد نصار" الذى أبدع في فيلم "الممر" و أدى الجور بشكل أحترافي جداً .

وأضاف "عز"خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل"المذاع على قناة" الفضائية المصرية" أن العمل الفني عمل جماعي وارد أنه ينجح ووارد لا ولكن الأهم أن الكل يجتهد في الشخصية التى يقدمها.

وأشار"عز"، إلى أنه يوجد أفلام سنيمائية ناجحة جداً مثل فيلم"الفيل الأزرق" و غيرها، لافتاً إلى أن المسيرة الفنية هي رحلة للفنان، متابعًا : كل ما اشتغل كل ما افهم الجمهور بيحب ايه و نوعية الأعمال اللي يتابعها ونوعها ايه .



