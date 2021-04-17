مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 - 4 -2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو.

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X مانشستر سيتي - الساعة 6.30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X برشلونة - الساعة 9.30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد× وست هام يونايتد- الساعة 1:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

وولفرهامبتون× شيفيلد يونايتد- الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كروتوني× أودينيزي- الساعة 3 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

سامبدوريا× هيلاس فيرونا- الساعة 3 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

ساسولو× فيورنتينا - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

كالياري×بارما - الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD