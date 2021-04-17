خبير يوضح السن القانونية لحيازة السلاح في أمريكا.. فيديو

قال الدكتور جميل بدرة الخبير في الشئون الامريكية، إن هناك اقتراحات ينظر أليها الرئيس الامريكي"جو بايدن" وتقترح في "الكونغرس" وينظر فيها مكتب التحقيقات الفدرالي لرفع سن اقتناء السلاح من 18 إلى 21 سنة، وتقديم ما يثبت أن هذا المواطن لا يوجد عليه أحكام جنائية أو قضائية.

وتابع "بدرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع علي قناة "الفضائية المصرية"، أن حوادث إطلاق النار العشوائي تتكرر كثيراً في كثير من مدن الولايات المتحدة و تزهد معها أرواح الأبرياء، لافتاً إلى أن الدستور الأمريكي الذي أسسه "جيمس ماديسون" في عام1789 تم تعديله بعد عامين 1791 و دخل عليه 10 تعديلات.



وأكمل حديثه أن التعديل ينص على أن من حق كل مواطن في أمريكا أن يمتلك وأن يقطني السلاح ومازال هذا التعديل ساري حتى اليوم و دائماً موضع نقاش بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأشار الخبير في الشئون الامريكية، إلى أنه يوجد في أمريكا حسب الاحصائيات 15 مليون مواطن يحملون السلاح بأنواعه، لافتاً إلى أنه في أمريكا يوجد الوكالة الوطنية للسلاح تدعم هذا التعديل

وتحافظ عليه وتؤيد هذا الحق للمواطن وتقدم خدمات لحاملي السلاح من التدريب و شراء مستلزمات السلاح بأسعار مميزة مقابل أشتراك سنوى.

ونوه إلى أن تجارة السلاح في أمريكا تجارة رائجة ومربحة وأى مواطن بدايةً من سن الـ18 يحق له الذهاب لمعرض سلاح و يقوم بشراء أى سلاح بأنواعه.