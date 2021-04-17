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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار الرياضة.. خناقة الأهلي والزمالك من الملعب إلى السوشيال ميديا.. موقف مصابي الأحمر من مواجهة القمة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي:

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

توفي إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بفيروس كورونا في اليمن أثناء تدريب فريق الصقر اليمني.

قبل لقاء الأحد| 12 قمة رمضانية جمعت الأهلي والزمالك.. والتفوق أهلاوي

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، يوم الأحد المقبل، لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

الخناقة بين الأهلي والزمالك تنتقل من الملعب إلى السوشيال ميديا

لم تشتعل المنافسة بين الاهلى والزمالك فقط فى الأجواء الفنية او الأجواء الخاصة بطاقم التحكيم بعد قرار اتحاد الكرة بتعيين طاقم مصرى لادارتها، فقد اشتعلت الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالناديين.

ديربي القاهرة|موقف مصابي الأهلي من مواجهة الزمالك ومسحة الشناوي تحسم تواجده

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي مساء الجمعة استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

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