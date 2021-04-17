أحمد كريمة : الجهاد لا بد أن يعاد فهمه وطرحه في المقررات التعليمية والأداء الدعوى.. فيديو

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الجهاد المشروع لتحرير الأرض والزود عن العرض والدفاع عن المال، وذلك لولى الأمر وحده.



وأضاف "كريمة" خلال لقاءه ببرنامج "إضاءة" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عند الرجوع لمصنفات السياسة الشرعية بجامعة الأزهر الشريف، قالو أن من أختصاصات الحاكم تيسير الجهاد لأنه أدرى بمؤسساته.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن النبى الكريم "محمد" صل الله عليه وسلم إذا وجد مبرراً للجهاد مثل "معركة بدر" قريش هم الذين جاءوا إلى بدر

وعسكروا فيها وجاءوا بالمغنيات والدفوف وتوعدوا المسلمين و كان لا مفر أن الرسول يخرج لمواجهتهم.

وأشار إلى أن الجهاد كله كان بتخطيط وأمر وتنفيذ ولى الأمر، لافتاً إلى أن العلماء قالوا لا يجوز لأحد الناس الإقدام على أى أعمال قتالية ولو كانت مشروعة، لأن ولي الأمر أدرى بمؤسساته وكيف يكون الاستعداد ومتى يكون التنفيذ .

ولفت إلى أن الجهاد لا بد أن يعاد فهمه وطرحه وعرضه في المقررات التعليمية في الأداء الدعوي وفي الأداء الإعلامي حتى لا يؤخذ ذريعة للقتال الداخلي .