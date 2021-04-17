عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة : الجهاد لا بد أن يعاد فهمه وطرحه في المقررات التعليمية والأداء الدعوى.. فيديو

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الجهاد المشروع لتحرير الأرض والزود عن العرض والدفاع عن المال، وذلك لولى الأمر وحده.

وأضاف "كريمة" خلال لقاءه ببرنامج "إضاءة" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عند الرجوع لمصنفات السياسة الشرعية بجامعة الأزهر الشريف، قالو أن من أختصاصات الحاكم تيسير الجهاد لأنه أدرى بمؤسساته.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن النبى الكريم "محمد" صل الله عليه وسلم إذا وجد مبرراً للجهاد مثل "معركة بدر" قريش هم الذين جاءوا إلى بدر 

وعسكروا فيها وجاءوا بالمغنيات والدفوف وتوعدوا المسلمين و كان لا مفر أن الرسول يخرج لمواجهتهم.

وأشار إلى أن الجهاد كله كان بتخطيط وأمر وتنفيذ ولى الأمر، لافتاً إلى أن العلماء قالوا لا يجوز لأحد الناس الإقدام على أى أعمال قتالية ولو كانت مشروعة، لأن ولي الأمر أدرى بمؤسساته وكيف يكون الاستعداد ومتى يكون التنفيذ .

ولفت إلى أن الجهاد لا بد أن يعاد فهمه وطرحه وعرضه في المقررات التعليمية في الأداء الدعوي وفي الأداء الإعلامي حتى لا يؤخذ ذريعة للقتال الداخلي .

 

أحمد كريمة الازهر الشريف الجهاد الأداء الدعوي

ترشيحاتنا

نائب محافظ القاهرة: متابعة مستمرة لضمان منع صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد

لأن الصيام جنة.. الأزهر يحذر الصائمين من 10 أفعال شائعة تنقص الثواب

الخارجية الأمريكية : خطوات موسكو تصعيدية.. ونحتفظ بحق الرد

هل الصيام أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ الأزهر يجيب.. فيديو

منها الفيل الأزرق .. أحمد عز يتحدث عن إعجابه ببعض الأعمال الفنية لزملائه

إعلامية كويتية: أمن مصر المائي أولوية كبرى في الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ