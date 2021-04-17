هاني رمزي يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

هنأ هاني رمزي لاعب منتخب مصر السابق، صديقه حازم إمام نجم الزمالك السابق عضو مجلس النواب بمناسبة عيد ميلاده الـ 46 حيث ولد في 16 إبريل.



وكتب هاني عبر حسابه علي انستجرام، قائلا: " ‏ عيد ميلاد سعيد كابتن حازم إمام 🎂🎂🎉🎉🎉""



وحازم إمام هو أحد أساطير الزمالك الذي سطر تاريخا له مع القلعة البيضاء بأحرف من ذهب، حيث حقق 12 لقبا مع القلعة البيضاء خلال مسيرته بين محلي وقاري، كما توج مع منتخب مصر ببطولة بطولة الألعاب الإفريقية الأوليمبية عام 1995، وكأس الأمم الأفريقية عام 1998.

ولعب حازم إمام لبعض الأندية الأوروبية حيث ارتدى قميص أودينيزي في الفترة من 1997 حتى 2011، تمت إعارته خلال تلك الفترة إلى دي جرافشاب الهولندي موسم 1999 - 2000.

وعلى صعيد الألقاب الفردية توج حازم إمام بالعديد من الألقاب أبرز أفضل ناشئ في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1996، كما تواجد ضمن منتخب أفريقيا مرتين ( 1996 - 2002)، وأفضل لاعب مهاري في بطولة بيبسي للمهارات 2001، وأفضل لاعب في مصر 2003.

وأطلق على حازم إمام العديد من الألقاب، أبرزها الثعلب الصغير - الإمبراطور - فنان الشعب.