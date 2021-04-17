شاهد| تركي آل الشيخ بصحبة الهضبة عمرو دياب وأصالة وعمرو يوسف

نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر المستشار تركي آل الشيخ بصحبة والهضبة عمرو دياب ، والممثل عمرو يوسف ، والفنانة السورية أصالة نصري، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.



وكان المستشار تركي آل شيخ قد ظهر في كواليس برنامج "رامز عقله طار" الذي يقدمه رامز جلال في رمضان 2021.

وظهر رامز جلال في الفيديو وهو يقول: "معانا لأول مرة في غرفة الأسرار معالي المستشار مع رامز اللي عقله طار"، ويسأل "رامز" روبوت صغير في الغرفة بالإنجليزية "خمن، من معنا اليوم؟"، فيجيب الروبوت "بالتأكيد أبو ناصر"، في إشارة لتركي آل الشيخ، وتجولا سويا في مدينة الملاهي التي صور فيها رامز جلال برنامج مقالبه الجديد، وبعدها يستقلان سيارة.

وعقب رئيس هيئة الترفيه على الفيديو قائلا: "في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة .. وفي شهر رمضان المبارك .. وعلى قناة mbc ... انتظروا #رامزعقله طار برعاية هيئة الترفيه".