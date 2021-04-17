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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيل الموسيقار حسن أبو السعود .. تعرف على حقيقة حرق أهله لأعماله الفنية

الموسيقار حسن ابو
الموسيقار حسن ابو السعود

 

يحل اليوم الجمعة17 أبريل ، ذكرى رحيل ،الموسيقار والملحن حسن أبو السعود، إذ أنه من مواليد 1948، ولد بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لأب يعمل كعازف لآلة الكلارينيت، ثم رئيسًا لإذاعة ليبيا.

عقب وفاة الموسيقار حسن أبو السعود بأيام، خرجت عدد من الأخبار حول قيام أسرته بحرق أرشيفه الغنائي، ورفضهم بيع الأغنيات والألحان التي كان قد انتهى من العمل عليها لاقتناعهم بحرمانية الفن، كما خرجت أخبار أخرى تقول إن أولاد حسن أبوالسعود أسسوا فرقة غناء إسلامي، حيث خرجت عشرات الصحف بعناوين «أنقذوا أرشيف حسن أبوالسعود نظرا لكون بناته يرتدين النقاب».

عن هذا الأمر، قالت رشا حسن أبوالسعود فى تصريحات صحفية ان »: «هذه أخبار مضحكة للغاية، فنحن حتى يومنا هذا أتبادل مع أشقائي فيديوهات خاصة لوالدنا وأغنياته عبر التطبيقات الاجتماعية المختلفة، كما أننا ما زلنا نتقاضى أجورا عن حقوق الأداء العلني عن أعماله التي قدمها طيلة مسيرته وكل ما أشيع عن هذا الأمر كذب وافتراء وليس له أي أساس من الصحة».

وأضافت «أنا ما زال لديَّ عشرات الأعمال الخاصة لوالدي التي كان قد انتهى فعليا من تلحينها ومنها ما لم يتم الانتهاء منه، ولكن المشكلة التي تعوقني هو أنني لست خبيرة بهذا المجال ولا أحد من أشقائي، وأخشى أن أتصرف في هذه الأعمال فيتم النصب علي فيها، أو تذهب لمن ليس له قيمة في المجال، كل ما في الأمر أن أعمال حسن أبوالسعود القديمة موجودة ولكن لا أعرف كيفية التصرف فيها لأنها تراث وكنز فني كبير».

أبوالسعود قدم خلال مسيرة أكثر من 400 مقطوعة موسيقية تعاون فيها مع كبار مطربي الوطن العربي أمثال وردة الجزائرية وهانى شاكر وأصالة وأحمد عدوية ومحمد منير ووليد توفيق ومدحت صالح وشيرين وتامر حسنى وإيهاب توفيق وبهاء سلطان.

حياة حسن أبو السعود الشخصية لم تكن متاحة لوسائل الإعلام ، لكنه تزوج مرتين ، وأنجب نجله علي الذي تخرج في الجامعة الأمريكية ، فضلا عن ابنتيه رنا 

ورشا.

وكشفت ابنته “رنا” عن قرارها بارتداء النقاب مؤكدة أن والدها لم يتدخل فيه .

 

وقد لُقب بـ "ساحر الاكورديون" لامتيازه في العزف على هذه الآلة الموسيقية وتصويره لاكثر من 85 فيلما سينمائيا وأكثر من 35 مسلسلا تليفزيونيا ومئات من الأغانى لأشهر فنانى العرب.

مدحت صالح حسن ابو السعود رحيل حسن ابو السعود

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