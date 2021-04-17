يسرا لـ تركي آل الشيخ.. وجودك دايما له طابع وفكر مختلف

حرصت الفنانة يسرا على توجيه رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت النجمة يسرا صورة جديدة لها برفقة تركي آل الشيخ وكريم عبد العزيز، ومدحت وجمال العدل ومروان حامد وعلقت على الصورة قائلة: "‏وجودك له دايما طابع وفكر مختلف،هذا الاجتماع له أثر خاص على قلبي لوجود كل الحبايب ونخبة من عظماء الفن.



وتابعت" أتمنى أن يكون لهذا اللقاء نتائج مشرفة وإضافة كبيرة للفن في مصر والوطن العربي..لك كل التقدير على مجهودك ودمت محب لوطنك و بلدك الثاني مصر يا أبو ناصر"