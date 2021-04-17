زي كريستيانو وميسي.. إيمان البحر درويش : أنا لاعب كرة على أعلى مستوى .. فيديو

قال إيمان البحر درويش، إنه لاعب كرة قدم على أعلى مستوى، مضيفا : “الجميع يشهد بمهارتي الكروية وعندي تسجيلات واللي عايز يشوفها اجبهاله”.



وأضاف "درويش"خلال لقائه ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، أن الفنان الراحل نور الشريف كانت لياقته لا تسمح ان يكون لاعب كرة قدم مثلي ، قائلاً: انا كنت بيلعب كورة زى ميسي و كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح واللاعبين المؤثرين في كرة القدم، وكنت لعيب كرة محصلتش ومن أجمد اللعيبة اللي ممكن نشوفها والناس اللي كانت بتتفرج عليا في شبابي عارفه ده".

وأختتم درويش حديثه قائلا:" عصام الحضري شافني و انا بلعب في ماتش خماسي قال لي انا مشوفتش كده ابداً" .