في عيد ميلاده .. كيف تسبب رامي وحيد في شهرة محمد رمضان

يحل اليوم ؛ عيد ميلاد الفنان رامي وحيد ال٤٦، ورامي وحيد هو واحد من أهم وأبرز ممثلين السينما والدراما المصرية،

ولد رامي في محافظة القاهرة لأب وأم مصريين في 17 إبريل عام 1975، كان رامي منذ صغره عاشق للفن والتمثيل نظرًا لتعلقه بوالده “سمير وحيد” الذي كان يعمل ممثلًا لفترة كبيرة في السينما والدراما المصرية، مما جعل رامي يرتبط بالفن، وكان حلمه الوحيد بأن يصبح فنانًا مشهورًا يومًا ما ليصيح مثل والده الذي طالما كان مثله الأعلى، رامي وحيد هو من مواليد برج الحمل، يبلغ الآن من العمر ٤٦ عامًا فقط، على الرغم من كثرة أعماله الفنية، إلا أن رامي وحيد لا يزال يبحث عن البطولة المطلقة التي سوف تغير له حياته المهنية.



ويعرض 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن حياته.

1- ولد في مدينة القاهرة يوم 17 ابريل عام 1957، من مواليد برج الحمل.

2- قدم العديد من الأفلام منها كارت ميموري، الفيل في المنديل، عمر وسلمى، ميدو مشاكل، حلم العمر، حفلة منتصف الليل، بحبك وأنا كمان، أسد سيناء، قلب جرئ.

3- شارك في عدة مسلسلات تليفزيونية منها شارع عبد العزيز، شمس الأنصاري، أيام الرعب والحب، الأب الروحي، الطوفان، جنون الشهرة، مسألة كرامة، أزمة نسب، وعد ومش مكتوب، سلسال الدم.

4 - عمل في بعض الأعمال المسرحية منها مسرحية "ولاد اللذينة".

5- كان لاعب سابق في فريق نادي الأهلي بقطاع الناشئين.

6/ وبدأ وحيد رحلته الفنية من خلال مشاركته مع الفنان فاروق الفيشاوي في فيلم "الجراج"، ثم قدم العديد من الأعمال الفنية وجسدها بتمكن.

7/ قال رامي في تصريحات صحفية أنه تم عرض عليه فيلم"الألماني" الذي تسبب في شهرة محمد رمضان ولكنه رفض الفيلم بسبب خوفه من البطولة المطلقة ولكن السيناريو كان عظيم والمؤلف أصر على الفيلم فتم اختيار محمد رمضان للفيلم الذي حقق به أعلى الايردات وبدأ الناس يتحدثون عنه.