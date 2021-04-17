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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق لـ جون بولتون بعد حظر دخوله روسيا

صدى البلد

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، اليوم الجمعة، إنه "فخور" بمنعه من دخول روسيا بعد قرار موسكو إدراجه ضمن قائمة الأفراد الذين تم حظرهم دخول البلاد.

وذكر بولتون في تغريدة:"ورد اسمي على قائمة الأفراد الممنوعين من دخول روسيا انتقاما من العقوبات. إن روسيا تستحق أقوى إدانة ممكنة لمحاولاتها تقويض أسلوب حياتنا. أنا فخور بالاعتراف بي كصوت للمصالح الأمريكية".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق يوم الجمعة إن روسيا منعت 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، من بينهم بولتون، من دخول البلاد ردا على العقوبات الأمريكية جديدة وطرد دبلوماسيين روس.

وجاء في بيان الخارجية نشر على موقعها: "سيتم قريبا على البوابة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية نشر أسماء ثمانية من كبار المسؤولين والشخصيات الأمريكية الحالية والسابقة المشاركة في تطوير وتنفيذ النهج المعادي لروسيا".

 

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