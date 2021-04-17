متأثرة بـ«كورونا».. الصاوي يعلن وفاة زوجة الفنان خالد صالح

أعلن الفنان خالد الصاوي، منذ قليل، وفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح ووالدة النجم احمد خالد صالح، بعد فترة معاناة مع فيروس كورونا.



وكتب خالد الصاوي عبر حسابه على فيسبوك "لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لا نقول الا ما يرضي الله

وتابع" فقدت اليوم اخت وام وصديقة وعشرة عمري الغالية المرحومة باذن الله الدكتورة هالة زين حرم المرحوم اخي الذي لم تلده امي النجم الراحل خالد صالح ووالدة احمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى"



وأضاف "عشرة عمر منذ الجامعة ورحلة اخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح ونعم الزوجة والام والاخت سيدة فاضلة تقية رحلت في ايام البركة"



واختتم "مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل سلملنا على خالد يا هالة رحمة الله عليها برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة"

IMG_٢٠٢١٠٤١٧_٠٦١٩١٧

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=322007622626287&id=100044511546264