أحمد خالد صالح ينعي والدته بكلمات مؤثرة: رحلت عني من كنت أكرم لأجلها

نعى الفنان أحمد خالد صالح عبر حسابه على انستجرام، والدته الدكتورة هالة زين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح، بفيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد عمرو بن العاص.



وكتب أحمد خالد "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها ادعوا الله لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلي الله عليه وسلم وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان.

وتابع" صلاة الجنازة بمسجد عمرو ابن العاص بعد صلاة الظهر انا لله وانا اليه راجعون"

كان الفنان أحمد خالد صالح، قد أعلن عبر حسابه على موقع «انستجرام»، من أيام إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث كتب أحمد، قائلاً: «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».



كما أعلنت هنادي مهنا هي الأخرى إصابة حماتها عبر استوري الإنستجرام الخاص بها قائلة: «دعواتكم لأبي وأمي وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم».