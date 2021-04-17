بالجلد الأسود.. آيتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت الفنانة آيتن عامر بإطلالة جذابة؛ مرتدية فستان باللون الأسود الجلد ذات الأكمام الطويلة ونسقت معه بجاكيت جلد وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.



وتشارك ايتن عامر في مسلسل "و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام وغيرهم.