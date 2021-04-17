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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«لو نسيتي كلامك إحنا مبننساش».. إنجي خطاب تهاجم ميريام فارس بعد ظهورها بأحد الإعلانات

انجي خطاب
انجي خطاب

هاجمت الفنانة انجى خطاب الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعد ظهورها في إعلان ترويجي لإحدى منتجعات الساحل الشمالي.


ونشرت انجى خطاب عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تويتة ميريام، التي أعربت فيها عن سعادتها البالغة بتصدر الأغنية التريند، كما أعربت عن اشتياقها الشديد لمصر.


وردت انجي خطاب قائلة "ايه دا مصر وحشاكي !!! مش مصر اللي قولتي عليها معملش حفله فيها عشان انتي سعرك غالي علي مصر 🙄 دلوقتي بقيت مصر حلوه وعجباكي ولا عشان قبضتي من مصر في اعلان مبلغ متحلاميش بيه والاعلان شهرك تاني بعد ما كنتي منسيه 😊"


وتابعو "لو نسيتي كلامك احنا مبننساش وبالمناسبة االي نجمتك مصر ومصر بتنجم اي فنان مش اي بلد تاني النجوميه تبدأ من مصر


ابقي الزمي حدك بعد كدا لما تكلمي علي مصر عشان في الاخر كلكم بيبقي ليكم اسم بس من مصر ⁦🇪🇬⁩⁦"


وصرحت ميريام فارس، منذ عامين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بمهرجان موازين، إنها أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها قائلة: "أجري مرتفع عليهم".
 

الفنانة اللبنانية انجى خطاب الفنانة اللبنانية ميريام فارس إعلانات ميريام فارس

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