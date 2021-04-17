بعد ظهورها بأحد الإعلانات.. مها أحمد تهاجم ميريام فارس

هاجمت الفنانة مها أحمد المطربة "اللبنانية" ميريام فارس بعد ظهورها في إعلان ترويجي لإحدى منتجعات الساحل الشمالي.



وكتبت مها أحمد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" للأسف فالوقت اللى مصر قدرت تدفع تمنك رغم انك بتقولى تمنى غالى على مصر ظهرتي فالإعلان المصرى مطفيه مفيش اى كاريزما بصراحه أجمد حاجة فالإعلان النجم المصري آسر ياسين احنا الفراعنه ولا ايه".



وصرحت ميريام فارس، منذ عامين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بمهرجان موازين، إنها أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها قائلة: "أجري مرتفع عليهم".

