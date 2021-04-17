الظهور الأخير لوالدة أحمد خالد صالح وسبب بكائها.. فيديو

توفت منذ قليل ؛ والده الفنان أحمد خالد صالح ؛ متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وكان اخر ظهور لها قبل وفاتها في ٧ اكتوبر من العام الماضي اي منذ حوالي سته اشهر وذلك في عقد قرآن ابنها أحمد خالد صالح على الفنانة هنادي مهنى؛ والذي بكت حينها والده احمد خالد صالح فرحا بزواجه .



وقبل وفاة والدته بساعات قال أحمد خالد صالح لصدى البلد ان والدته تمر بمرحلة صعبة خلال وجودها في الرعاية وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا .

وأضاف" قدمنا كل ما لدينا طبيا ولا نملك لها سواء الدعاء ".



تقام صلاة الجنازة على الدكتورة هالة زين والده الفنان أحمد خالد صالح وزوجه الراحل خالد صالح بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر ، على ان يتم دفنها بمقابر الأسرة بالإمام.

وتوفت منذ قليل ، الدكتورة هالة زين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح ووالدة الفنان أحمد خالد صالح وذلك متأثرة باصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن الفنان أحمد فهيم عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، خبر الوفاة قائلا: "البقاء والدوام لله وحده، توفت إلى رحمة الله الدكتورة هالة زين العابدين زوجة خالي المرحوم خالد صالح، نسألكم الدعاء".

كان الفنان أحمد خالد صالح، قد أعلن عبر حسابه على موقع «انستجرام»، من أيام إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث كتب أحمد، قائلاً: «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».

كما أعلنت هنادي مهنا هي الأخرى إصابة حماتها عبر استوري الإنستجرام الخاص بها قائلة: «دعواتكم لأبي وأمي وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم».