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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن..إصابة 7 مدنيين في قصف للحوثيين بمحافظتي الحديدة ومأرب

صدى البلد

تواصل ميليشيا الحوثي،انتهاكاتها المستمرة في حق الشعب اليمني،ففي إفطار اليوم الرابع من شهر رمضان،تعرض غربي اليمن لقذائف مميتة أطلقتها ميليشيا الحوثي.

وأسفرت قذائف مدفعية وقناصة وألغام مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا عن إصابة 7 مدنيين على الأقل، غالبيتهم نساء، بجروح بالغة الخطورة، في حوادث متفرقة بمحافظتي الحديدة ومأرب.

ففي الحديدة (غرب)، تعرضت الأحياء السكنية في مدينة "حيس" أقصى الشرق الجنوبي من المحافظة لسلسلة قصف مدفعي شنته المليشيا الانقلابية عشوائيا قبيل تجمع المواطنين للإفطار في شهر الصوم بحسب موقع  "العين الإخبارية".

واستخدم المتمردون المدعومون من نظام طهران قذائف "الهاون" المحظورة دوليا والتي أجبرت عشرات النساء على الخروج من منازلهن خوفا من انفجارها، فيما ضربت أخرى بشكل مباشر منزل مواطن في حي "بني الحساني" السكني شرق المدينة التاريخية المحاصرة منذ أواخر 2018.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف الحوثي أسفر عن تضرر عديد من المنازل وإصابة الطفلة "ريماس الحساني" وشقيقة والدها "تيسير" وامرأة ثالثة تدعى "مهدية ياسين"، وذلك لحظة إعدادهن مأدبة الإفطار.

ووسط حالة هلع تدافع الأهالي لانتشال الضحايا لإسعافهن ونقلهن إلى أحد المستشفيات الريفية الواقعة على بعد 28 كيلومترا غربا، وهي مسافة طريق فاصلة بين "حيس" و"الخوخة" عاصمة الحديدة المؤقتة على البحر الأحمر.
لكن ولخطورة الإصابة قطع الضحايا وذووهم مسافة أخرى تصل لنحو 61 كيلومترا، للوصول إلى مستشفى ميداني لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية في مدينة المخا التاريخية التابعة لمحافظة تعز المجاورة، وفقا لذات المصادر.

وخلال رحلة العناء الطويلة هذه، فقدت النساء الضحايا الكثير من الدماء في مآس تعد أحد النماذج لجرائم مليشيا الحوثي اليومية بالحديدة والتي لم تراع شعائر أو حرمة رمضان وتستمر في سفك دماء الأبرياء.

وفي حادثة أخرى، أصيب مدني في عقده الـ4 برصاص قناصة مليشيا الحوثي في مديرية التحيتا في ريف الحديدة الجنوبي، وقد أسعف لمستشفى الخوخة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشهدت الحديدة تصعيدا حوثيا جديدا بحق التهدئة الأممية، حيث فجرت معارك طاحنة امتداد محاور القتال في جبهات المدينة الحيوية ومديريات الريف الجنوبي.

إلى ذلك، قال مرصد حقوقي معني بمراقبة تأثير الألغام الحوثية إن 3 مدنيين من أسرة واحدة أصيبوا في انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية في الجهة الشمالية الغربية من محافظة مأرب، شرقي اليمن.

 

انفجار الري ايران العين اليمن الحوثي

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