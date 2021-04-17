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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قتل الشرطة لـ طفل.. مظاهرات بالمئات في شوارع شيكاغو الأمريكية

مظاهرات بالمئات
مظاهرات بالمئات في شوارع شيكاغو الأمريكية

تظاهر المئات في شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية، أمس الجمعة، احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على آدم توليدو، وذلك بعد يوم واحد من بث المدينة مقطعا مصورا لرجل شرطة وهو يطلق النار ويقتل الصبي اللاتيني البالغ من العمر 13 عاما في زقاق قبل أسبوعين وفق ما نشرت وكالة "رويترز".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها رسائل مثل "العدالة لآدم توليدو" و "أوقفوا إرهاب الشرطة العنصري!" في مسيرة سادها الهدوء مع حلول الليل.

ووقف المتظاهرون دقيقة حداد وأبدوا تضامنهم مع أسرة الصبي التي ناشدت المتظاهرين الالتزام بالسلمية وبدأ التجمع في لوجان سكوير بارك، على بعد نحو ثمانية كيلومترات شمالي مكان إطلاق النار.

وأظهر المقطع المصور الذي تبلغ مدته تسع دقائق، والذي سجلته كاميرا على جسد رجل الشرطة إريك ستيلمان البالغ من العمر 34 عاما، ستيلمان وهو يطارد ويطلق النار على توليدو في 29 مارس آذار في الساعة 2.30 صباحا في حي ليتل فيليدج الذي يقطنه عدد كبير من الأمريكيين المكسيكيين.

وكان توليدو يحمل مسدسا على ما يبدو عندما امتثل لأمر ستيلمان بالتوقف.

وأظهر المقطع المصور أن توليدو ألقى السلاح ورفع يديه مباشرة قبل أن يطلق ستيلمان النار عليه.

شيكاغو أمريكا الشرطة الأمريكية مظاهرات

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