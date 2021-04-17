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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: نقل أكثر من 50 طائرة حربية إلى القرم ومقاطعة أستراخان

طائرة حربية
طائرة حربية

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية عن نقل أكثر من 50 طائرة حربية إلى جمهورية القرم ومقاطعة أستراخان بجنوب روسيا في إطار اختبار جاهزية القوات.
 

وأشار المكتب الصحفي - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى أنه تم نقل طواقم طائرات "سو – 25 إس إم 3" التابعة للجيش الرابع من إقليم ستافروبول إلى القرم، وسرب آخر لطائرات "سو – 25 إس إم 3" من القرم إلى مطار أشولوك العسكري في مقاطعة أستراخان.
 

وخلال التدريبات التكتيكية المخطط لها في المنطقة، من المقرر أن تنفذ طواقم مقاتلات "سو - 27 إس أم" و"سو - 30 إس إم" وقاذفات "سو – 24 إم" و"سو – 25 إس إم 3" و"سو – 34" عمليات إطلاق صواريخ وقنابل على أهداف بحرية، كما سيجري التدريب على التحليقات في ظروف جوية صعبة وعلى ارتفاع منخفض للغاية فوق المياه.
وسينفذ الطيارون مهام مرافقة مجموعات السفن الحربية، والعمل ضمن مجموعات استطلاعية ضاربة أثناء ضمان الأمن في البحر الأسود.
 

ويجري اختبار جاهزية قوات المنطقة العسكرية الجنوبية في إطار الخطة لتدريب القوات المسلحة للعام 2021، وهي تشمل كافة الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة، إضافة إلى أسطولي البحر الأسود وبحر قزوين.

العسكرية الجنوبية الروسية طائرة حربية روسيا قناة روسيا اليوم الإخبارية إقليم ستافروبول القرم

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