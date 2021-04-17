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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل طرحها رسميا.. مواصفات كيا سيراتو فيس ليفت الشكل الجديد

صدى البلد

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية،رسميا عن أول صورة للسيارة كيا سيراتو فيس ليفت الشكل الجديد، والتي تم تسريب العديد من الصور لها فى وقت سابق، قبل الكشف الرسمي عنها بكل التفاصيل والمقرر طرحها في 20 أبريل الجاري.

 

وكان قد تم تسريب مجموعة من الصور للسيارة كيا سيراتو فيس ليفت الشكل الجديد، بدون تمويه، مما كشف عن معلومات كثيرة عنها، ولكن الشركة تأتي اليوم لتكشف مواصفات عن المقصورة الداخلية والشكل الخارجى .    

 

ويأتي الشكل الخارجى للسيارة كيا سيراتو فيس ليفت الشكل الجديد بتصميم مستوحي من طراز K5 ،حيث تأتي السيارة بمصابيح أمامية ليد وشبكة أمامية بحجم أصغر من السابق مع لمسات من الكروم مع اكصدام أمامي جديد حاد الشكل وكشافات شبورة ليد مع حساسات للركن . 

 

كما تم تزويد السيارة بمصابيح خلفية ليد وخط إضاءة في العرض للجزء الخلفي منها مع عجلات رياضية الشكل وتصميم حاد جديد للجزء الخلفي منها. 

أما المقصورة الداخلية للسيارة  كيا سيراتو فيس ليفت الشكل الجديد،فيضم شاشة كبيرة في وسط لوحة القيادة وعدادات ديجيتال مع عجلة قيادة جديدة وظهور شعار كيا الجديد سواء في داخل السيارة أو خارجها مع لمسات من الأسود والألومنيوم في جسم السيارة الداخلي.

أما عن الأداء وقوة محرك السيارة كيا سيراتو فيس ليفت الشكل الجديد، فتعتزم شركة كيا أن تكشف عنه فى إعلانها الرسمي للسيارة فى نهاية الشهر الجاري.

شركة كيا كيا سيراتو كيا كيا سيراتو فيس لفت أخبار السيارات الجديدة

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