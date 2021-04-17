الصحة العراقية: لقاحات كورونا الموجودة في مراكزنا آمنة

أعلنت وزارة الصحة العراقية أنَّ جميع لقاحات فيروس كورونا الموجودة في المراكز الصحيَّة في البلاد آمنة، وهي قادرة على التخفيف من شدة الإصابة عند أخذ الجرعة الثانية، إنْ حدثت، وبمثابة وقاية من الوفاة.



ونقلت جريدة الصباح عن عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن،قوله، اليوم السبت،إنَّه سيتم الاعتماد على المسحة للفئات غير المشمولة باللقاح، عند مراجعتهم الدوائر أو السفر والتأكد من خلوهم من المرض، وفي ما يتعلق بالفئات الأخرى فسيتم الاعتماد على بطاقة التلقيح بجرعتين.



وأضافت ربى حسن:" أنَّ أخذ اللقاح ليس إجبارياً،ولكن في حالة أنَّ الفرد أصبح يشكل خطراً على الآخرين، فهنا تنتهي حريته بالاختيار بحدود الضرر، لذا يصبح من الضروري أخذ اللقاح"، موضحة أنَّه"، في ما يتعلق بالفئات التي تعمل بالمطاعم والمولات والفنادق، فمن ضمن شروط الاجراءات الصحية المعمول بها أخذ لقاح كورونا، كونهم أكثر الفئات التي تتعامل مع المواطنين".



وأشارت إلى أنَّه خلال الأيام المقبلة ستصل وجبات من اللقاح من شركات منتجة أخرى، والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة"، مؤكدة أنَّ "الوزارة لم تسجل أي أعراض جانبية تهدد الحياة، فقط الأعراض الاعتيادية عند أخذ الجرعة الأولى المتمثلة بارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وبعض الوهن ".



من جانب آخر، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إنه "بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الاخذ بالاجراءات الصحية المعتمدة وكذلك عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام بدءا من تاريخ 20 ابريل 2021 الا بعد اخذ اللقاح".



وباشرت الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة إجراء اللقاحات للفئات المشمولة، وبالدرجة الأولى للقوات الأمنية والذين لديهم احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية المذكورة آنفاً والقوات الأمنية المرابطة في السيطرات، بحسب الناطق باسم وزارة الداخلية.