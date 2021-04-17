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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن وسوجا يؤكدان التزامهما بالتنسيق بشأن ملفات الصين وكوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

 أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا التزامهما بالعمل معا بشأن القضايا التي تخص الصين وبحر الصين الجنوبي والشرقي وكوريا الشمالية.
قال بايدن في بيان مشترك مع سوجا- أوردته صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية على موقعها الالكتروني- اليوم السبت: "لقد أكدت دعمنا القوي للتحالف الأمريكي الياباني ولأمننا المشترك، نحن ملتزمون بالعمل معًا لمواجهة التحديات من الصين وقضايا مثل بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وكذلك كوريا الشمالية، لضمان مستقبل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".
وتعهد بايدن بالتعاون مع سوجا عبر مجموعة من القضايا، بما في ذلك مواجهة أزمة تغير المناخ وتوزيع لقاح فيروس كورونا.
وأكد أن محادثاته مع سوجا كانت "مثمرة"، فيما أكد الأخير أن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على ضرورة إجراء مناقشات صريحة مع الصين، في سياق أنشطة الصين في المنطقة.
وقال سوجا "أجرينا أيضا محادثات جادة حول تأثير الصين على السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم بأسره. اتفقنا على معارضة أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو التحويل في بحر الصين الشرقي والجنوبي".
وتطرق الزعيمان إلى مناقشة مجموعة متنوعة من الإجراءات الصينية، بما في ذلك التحركات العسكرية في بحر الصين الجنوبي والتهديدات لتايوان إلى جانب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
كما ناقش بايدن وسوجا مراجعة استراتيجية بايدن بشأن كوريا الشمالية المسلحة نوويا، والتي قال مسؤولون أمريكيون إنها أوشكت على الاكتمال. 
واستغل الرئيس الأمريكي أول زيارة شخصية لزعيم أجنبي لدى استقباله سوجا للتأكيد أن إدارته تعتبر آسيا على رأس أولوياتها.

الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الياباني الصين وكوريا الشمالية لتحالف الأمريكي الياباني

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