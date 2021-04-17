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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. شوارع مدينة القدس تمتلئ بزينة رمضان وانتعاش بالسوق التجارية

شوارع القدس
شوارع القدس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا ، يظهر شوارع مدينة القدس، وهي تملأها زينة رمضان؛ ابتهاجا بقدوم الشهر الكريم .

وأوضح التقرير تزاحم بشوارع القدس، أكثر من العام الماضي، حيث عانت القدس من توقف كبير في حركة التجارة بسبب القيود التي فرضتها أزمة كورونا .

ولفت التقرير إلى أن حركة التجارة في المتاجر شهدت نوعا من الانتعاش، وعادت الحركة بالمدينة القديمة من جديد .

وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمس، الاعتداء الآثم المتواصل الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحديا سافِرا للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي، وإِمعانا في استكمال تهويد القدس وأسرلتها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية تمرداً على جميع القرارات الأممية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ويونسكو ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة بحرية تامة.

القدس شوارع القدس رمضان رمضان بالقدس اخبار التوك شو

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