واشنطن : رد موسكو على العقوبات الامريكية "تصعيد مؤسف"

استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة، والذي شمل خصوصا طرد دبلوماسيين أمريكيين، واصفة إياه بـ "التصعيد المؤسف" من جانب موسكو.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، "إنه ليس من مصلحتنا الدخول في حلقة من التصعيد، لكننا نحتفظ بحق الرد على أي عمل انتقامي روسي ضد الولايات المتحدة".

وكانت روسيا قد أعلنت، أمس، أنها ستحظر دخول عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأفادت الخارجية الروسية بأن الحظر سيشمل دخول مسؤولين بينهم وزير العدل، ميريك غارلاند، وكبيرة مستشاري بايدن للسياسة الداخلية، سوزان رايس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي.