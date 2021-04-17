غداً.. انطلاق الفصل الدراسي الثالث في المدارس الحكومية الإماراتية



يستأنف يوم غد الأحد، طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة الإماراتية التي تطبق منهج الوزارة من الصف الأول وحتى الثاني عشر الدوام المدرسي، إيذاناً بانطلاق الفصل الثالث والأخير للعام الدراسي 2020-2021، وانتهاء إجازة الفصل الثالث التي بدأت في 26 مارس الماضي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة الاتحاد سيتابع الطلبة تعليمهم عن بُعد من دون أي تغيير عمّا كان متبعاً في الفصل الدراسي الثاني.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني للحصص الدراسية خلال شهر رمضان للمراحل الدراسية كافة، داعية إلى إيقاف جميع مواد الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان، والالتزام بالتوقيت الزمني للحصص الدراسية.

وحدد الجدول الزمني للحلقة الأولى الدوام المدرسي، بواقع 3 ساعات، حيث تبدأ الحصص من الساعة 9 حتى 12 ظهراً، بواقع خمس حصص دراسية، محددة عدد الحصص الأسبوعية بـ 25 حصة، زمن كل حصة 30 دقيقة، والإبقاء على خمس دقائق استراحة بين الحصص.

ويمتد دوام طلبة الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية إلى أربع ساعات لليوم المدرسي، بواقع 6 حصص دراسية يومية تبدأ من 9 صباحاً لغاية 1:05 ظهراً، بواقع 30 حصة أسبوعية مدة كل منها 35 دقيقة، مع وقت استراحة 5 دقائق. أما اليوم الدراسي لمرحلة رياض الأطفال، فلا يتعدى الساعتين يومياً من من 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.

وطالبت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المعلمين وكوادر الإداريين والكوادر الفنية بإجراء مسحة الأنف الدورية «PCR»، للمصابين والمخالطين، والذين تلقوا اللقاح.

