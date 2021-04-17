اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 ص الى 11 م والمطاعم من 5 ص حتى 1 ص

تبدأ اليوم المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا.

-المحال التجارية والمولات تفتح أبوابها من 7 صباحًا حتى 11 مساءً.

- المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية من 5 صباحًا حتى 1 صباحاً.

- السماح لخدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات 24 ساعة.

- محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تفتح من 8 صباحًا حتى 8 مساءً.

- تغلق المحال التجارية يومي الخميس والجمعة في الإجازات الرسمية والأعياد الساعة 12 ليلا.

- تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات.