الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 15 إصابة بينها واحدة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم “السبت”،عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 إصابة بكورونا بينها واحدة بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90483 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.



وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 14 جاءت بواقع ثلاث حالات في كل من شنجهاي ومقاطعة قوانغدونغ، وحالتين في كل من تيانجين ومقاطعتي سيتشوان وشنشي، وحالة واحدة في كل من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعة تشجيانغ، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5488 حالة غادر منها 5259 حالة المستشفيات بعد شفائهم.



وأضافت أن 5 أشخاص غادرا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85538 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 326 حالة، 309 منها وافدة من الخارج.



وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11635 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 209 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1070 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 11 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11253 مريضا في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و 1032 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.