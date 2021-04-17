سعر جرام الفضة في مصر بالمصنعية اليوم 2021

كثير من المستهلكين يبحثون عن سعر جرام الفضة في مصر بالمصنعية، وسوف نعرض لكم سعر الفضة جرام من المصنع وسعر مصنع الفضة جزء من سعر المعادن في مصر.

أسعار التصنيع تتحكم في سعر الفضة المصرية وليس سعر الخاتم نفسه، لأن سعر الصناعة التحويلية أغلى من سعر جرام الفضة في مصر .

اسعار الفضة بالمصنعية :

يبلغ سعر جرام الفضة اليوم في مصر عيار 99.9 نحو 9.77 جنيه مصري

يبلغ سعر جرام فضة بريطاني في مصر عيار 95.8 نحو 9.36 جنيه مصري.

يبلغ اسعار جرام الفضة استرليني في مصر عيار 92.5 نحو 9.03 جنيه مصري.

يبلغ سعر جرام الفضة اليوم في مصر عيار 90 نحو 8.80 جنيه مصري.

يبلغ سعر جرام الفضة اليوم في مصر عيار 80 نحو 7.80 جنيه مصري.