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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل أطلق عليه مجهولون الرصاص لسرقة دراجته ببنها

اطلاق الرصاص
اطلاق الرصاص

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية،جهودها لسرعة ضبط واحضار مجهولين أطلقوا الرصاص على أحد الأشخاص بطريق ميت السباع التابعة لمركز بنها لسرقة دراجته النارية بالاكراه بعد أن قاومهم وعندما سقط غارقا في دمائه استولوا على الدراجة وفروا هاربين،وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها العام في حالة سيئة.

 

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق،وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بنها العام بوصول أحد الأشخاص مصاباً بطلق خرطوش.


وتبين أن المجنى عليه كان يقود دراجه نارية على طريق ميت السباع دائرة مركز بنها فقام مجهولون باستيقافه لسرقته بالإكراه وأشهروا سلاح ناري فى وجهه، إلا أنه قاومهم فقام أحدهم بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته فأصاب المجني عليه وسقط على الأرض غارقاً في دمائه وقاموا بالاستيلاء على دراجته النارية وفروا هاربين، وتكثف مباحث القليوبية من جهودها للقبض عليهم.


من ناحية أخرى،شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وأسفرت الحملة عن تحرير 2587 مخالفة مرورية وتم إخطار النيابات المختصة لتولي التحقيق.


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هشام دياب وكيل الإدارة العامة لمرور بشن حملة مرورية مكبرة قادها العقيد عمرو الجزار رئيس مباحث المرور. 
 

وأسفرت الحملة عن ضبط 2587 مخالفة مرورية متنوعة منها 825 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق وهو ما يعوق الحركة المرورية، وسحب 72 رخصة قيادة وتسيير، منها 50 سائقًا يقودون بدون رخصة قيادة و22 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.


كما تمكنت الحملة من تحرير 22 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين  غير مرخصة، و تحرير 22 مخالفة ملصقات، و350 تصالحًا فوريًّا، و825 انتظار خاطئ وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًّا 45 ألفًا و750 جنيه.
 

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2400 جنيه مصالحات وتحرير 12 مخالفات عكس الاتجاه.

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