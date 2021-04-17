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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات مثيرة .. هل تبخر حلم انتقال محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد؟

صدى البلد

باتت فرص انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى ريال مدريد أو برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضعيفة للغاية.

محمد صلاح رحب أكثر من مرة  بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، لكن يبدو أن قطبي إسبانيا ليس لديهم القدرة المالية لشراءه، بسبب الأزمة المالية التي يعانيان منها، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ريال مدريد هدفه الأول خلال الصيف المقبل هو التعاقد مع كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان “ حسبما أشارت تقارير صحفية”، مما يصعب فرص انتقال محمد صلاح إلى الملكي، في حين يضع برشلونة على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة تجديد عقد ليونيل ميسي والتعاقد مع هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ما يجعل عملية ضم محمد صلاح شبه مستحيلة.

عدم انتقال محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد، ستصعب فرصة “ مو” في الانضمام إلى قطبي إسبانيا مستقبلا، حيث سيبلغ النجم المصري سن 29 عاما، بعد أقل من شهرين، ومن الصعب أن يتعاقد البلوجرانا أو الملكي مع لاعب على مشارف الثلاثينات بمبلغ طائل.

وشهدت الفترة الأخيرة تطورات مثيرة بشأن مستقبل محمد صلاح، حيث أكدت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع محمد صلاح خلال الصيف المقبل، لتعويض رحيل كيليان مبابي المحتمل إلى ريال مدريد.

لكن صحيفة “ ميرور” البريطانية أكدت أن محمد صلاح لم يعد مصمما على الرحيل عن ليفربول والانتقال إلى أي نادي آخر، بل أصبح قلقا على مستقبله مع الريدز، حيث لم يتم تمديد عقده الذي ينتهى مع ليفربول في صيف 2023.

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