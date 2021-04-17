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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. التأمينات الاجتماعية تسعى لتكون ضمن أفضل 20 مؤسسة على مستوي العالم

عمان
عمان

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العمانية أنها تسعى إلى تحقيق رؤيتها لتكون ضمن أفضل 20 مؤسسة تأمين اجتماعي على مستوى العالم.

ووفقا لصحيفة الشبيبة فإن الهيئة تسخّر جميع إمكانياتها في جانب التحوُّل الرقمي والإلكتروني للخدمات التي تقدّمها لترتفع نسبة التحوُّل الرقمي بشكل ملحوظ لتتجاوز نسبة الـ (80) بالمائة بنهاية عام 2020م.

وكانت قد بدأت سلطنة عمان أمس تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد دخول القانون حيز النفاذ الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 121 / 2020 بعد انتهاء الأشهر الستة التي حددها المرسوم كفترة انتقالية لتطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات ، بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة، مع بعض الاستثناءات المحددة في القانونوذلك وفقا للشبيبة.

وقد قامت الحكومة بتوسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة من 93 سلعة غذائية أساسية إلى 488 سلعة غذائية وذلك ضمن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أطلقها السلطان هيثم بن طارق.

وتتمثل السلع الغذائية الخاضعة للمعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة في الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب والتمر والتوابل والزيوت والأسماك واللحوم الحمراء والدواجن إضافة إلى الألبان والأجبان والشاي والبن والسكر والملح والعصائر غير المضاف إليها سكر أو مواد تحلية.
 

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