عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علي جمعة: أصول الأدب في أحاديث أربعة

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن روح الشريعة الأدب مع الله ومع النفس ومع الناس، وافتقد المسلمون كثيرًا من الأدب، وصارت عندهم العبادة عادة، وتخلوا عن القيم والأخلاق التي قال عنها رسول الله ﷺ: (إِنَّـمَا بُعِثْتُ لأُتَـمِّـمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ) (رواه البيهقي في الكبرى)، وهو الذي وصفه ربه فقـال: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ).

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: تركنا رسول الله ﷺ وبين لنا أصول الأدب في أحاديث أربعة: أولها: (مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ) (موطأ مالك)، وثانيها: (لا تغضَبْ ولَكَ الجَنَّة) (أخرجه الطبراني في معجمه)، وثالثها: (لا يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حتى يُحِبَّ لأًّخِيه ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) (البخاري)، ورابعها: (مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فليَقلْ خيرًا أو ليَصمُت) (البخاري)  يقول أبو زيد القيرواني رضي الله تعالى عنه وهو من أئمة المالكية: هذه الأربع هي أصول الأدب.
وتابع: هذه الأربعة هي أسس الخير والأدب، إذا تخلق بها المسلم كان مسلمًا حقًّا، نرى فيها رسول الله ﷺ قد ربط الأدب بالعقيدة وقد فعَّل العقيدة في حياتنا وفي واقعنا وسلوكنا اليومي، وفعَّل العقيدة في نفوسنا وداخلنا حتى نسيطر على أنفسنا لله رب العالمين.

وأكمل: انظر إلى نفسك وقد استغنيتَ عن اللغو وفضول الكلام، وقد استغنيت عن تضييع الأوقات، وقد استغنيت عن كل فعل باطل. ربط رسول الله ﷺ هذا بحسن الإسلام - على الرغم من أنه من حسن الحياة والمعيشة - فلم يقل من حسن حياة أحدكم أو معاش أحدكم بل جعله من أصل الدين لأن هذا المؤَدَّب سيكون قد توكل على الله وهذا المؤَدَّب سيكون في قلبه رضا لله وعن الله (رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ)..وهذا أدبٌ عالٍ، لا نراه في حياتنا حيث يتصدر كل إنسان في غير موضعه وعمله، فيهرف بما لا يعرف، ويتكلم بما لا يتقن، وكل ذلك محسوب عليه لا له، قال رسول الله ﷺ: (كَلامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ إِلا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ الله) (الترمذي).
 

ترشيحاتنا

خطط لجنازته.. الأمير فيليب يترك شروطًا عند دفنه وعزائه

البقالة والمخابز والأفران.. محافظ القاهرة : فئات مستثناة من مواعيد المحلات الجديدة

لتوفير طاقة البطارية.. خطوات بسيطة لتفعيل ميزة الوضع الليلي على هواتف سامسونج

وزير الإسكان: غدا.. آخر فرصة لتظلم حاجزي إعلان المرحلة الأولى لمُبادرة "سكن لكل المصريين"

تعرف على الطلاب المستهدفين في أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

التعليم تحدد ساعة الصفر لبدء فعاليات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة غدا

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عطل فني تسبب بانقطاع الخدمة في تويتر.. والشركة تعمل على إصلاحه

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 17 أبريل 2021

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ