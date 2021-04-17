تعرف على الطلاب المستهدفين في أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الطلاب المستهدفين من الامتحانات التجريبية الخاصة بـ اول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : المستهدفين من أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة هم طلاب الشهادة الثانوية العامة المنقولين من الصف الثانى الثانوى ، والذين تسلموا جهاز تابلت بجميع المدارس ( عام - خاص - خدمات ) فيما عدا طلاب الدمج .

وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم ، تفاصيل الامتحانات التجريبية المقرر عقدها في أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة بشهر أبريل .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : تعقد الامتحانات التجريبية في أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة العامة ، خلال ايام 18 و 20 و 22 ابريل 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر ان تعقد هذه الامتحانات التجريبية طوال الفترة السابق ذكرها ، من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً وحتى ١:٠٠ ظهراً .

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الهدف من الامتحانات التجريبية او بروفة امتحانات الثانوية العامة هو : ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه ، و قياس تغطية الـ 4G ، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية ، وتحديث منظومة التابلت

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة يمكن الاتصال على الرقم المختصر: 19368 ، أو من خلال الواتساب: 01148970610 ، كما يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.

رابط استلام أكواد اختبارات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة



وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطاً إلكترونيا لـ استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الامتحانات التجريبية المقرر عقدها من غدٍ الأحد في أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

ويمكن لطلاب الثانوية العامة ، استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، من خلال الدخول على الرابط التالي https://g12.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لـ طلاب الثانوية العامة أن يتسلموا كلمة المرور الخاصة بـ الامتحانات التجريبية أو بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بطلاب الثانوية العامة.