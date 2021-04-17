وداعأ للكراكيب ... مبادرة لترتيب المنزل وتحسين الحالة النفسية

قالت يسرا كامل ، إحدى مؤسسات مبادرة " رووم وركس " والتى تهدف لإعادة ترتيب المنازل عند نقلهم لمكان آخر والتبرع بالمقتنيات غير الضرورية ومساعدة الأفراد فى تنظيم هذه الأغراض..



وأوضحت " كامل " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن المبادرة تهدف لإقناع المواطنين ب الاستغناء عن الأغراض الغير الهامة كنوع من التنظيم ، مشيرة إلى أنها تقترح أيضأ على الأسر تنظيم أغراض منازلهم والذى يعود بدوره على تحسين الحالة النفسية ومنظر جمالى للعين أيضأ ..



وأشارت إلى أن المبادرة تصل للأفراد عن طريق منصة التواصل الاجتماعى " انستجرام " والتى لاقت إقبالأ كثيفأ من المواطنين لمساعدتهم فى التخلص من الأغراض القديمة ومنحها للمؤسسات التى تحتاج هذه الأغراض وترتيب المنازل والتبرع ب المقتنيات الغير ضرورية ، لافتة إلى أن بعض الأفراد يقومون بتخزين كميات هائلة من الزجاجات البلاستيكية بدون داعى أو ضرورة .

وتابعت ان المبادرة لا تهدف فقط للتنظيم ولكن بهدف توصيل فكرة النظام ومساعدة الأزواج الجدد لتنظيم منازلهم أو الراغبين أيضأ فى النقل إلى منازل جديدة ، وتعد المبادرة فكرة مفيدة للجميع والتى تشترك فيها صديقتها .

