قيرغيزستان تسجل 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في قيرغيزستان، اليوم السبت، تسجيل 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 91 ألفا و639 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في شهر مارس من العام الماضي 1546 شخصا، بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وتعافى 152 مريضًا من عدوى الفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس إلى 86 ألفا و773 شخصا.