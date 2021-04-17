خطط لجنازته.. الأمير فيليب يترك شروطًا عند دفنه وعزائه

مع اقتراب عقارب الساعة من الثالثة عصر اليوم بتوقيت المملكة المتحدة البريطانية، ستلتف أنظار العالم نحو المثوى الأخير لـ الأمير فيليب، حيث جنازة الأمير الذي ناهز من العمر 99 عامًا في كنيسة القديس جورج في وندسور بمراسم الدفن الملكي.

انتهت الاستعدادت الخاصة المتعلقة بجنازة الأمير فيليب وفقًا لوصيته، من حيث الدفن حتى المقطوعات الموسيقية التي ستعزف، فالبنسبة للموسيقى التي ستعزف سلسلة من المقطوعات الموسيقية التي تربطها صلات شخصية بالعائلة المالكة.

وتشمل الموسيقى التي اختارها الأمير فيليب، الذي خدم في البحرية ، ترنيمة "الأب الأبدي" فقد ترتبط تقليديًا بالبحارة والخدمات المسلحة البحرية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وكان قد كتب تلك الترنيمة "ويليام وايتنج "عام 1860 ، وهو مستوحى من مخاطر البحر الموصوفة في الكتاب المقدس "مزمور" 107.

كان الأمير فيليب قد غنى تلك الترنيمة في جنازة الرجل الذي علمه الطيران عندما كان ضابطا في البحرية الملكية، وتم غنائها أيضًا في جنازة عم الأمير فيليب "إيرل مونتباتن" من بورما ، الذي اغتيل على يد الجيش الجمهوري الأيرلندي في عام 1979 ، وكذلك في القداس المغادرين لجورج بوش سنر وجون إف كينيدي.

كما تم عزف العرض الكاسح والعاطفي للغاية لأغنية فولكلورية بريطانية تقليدية في جنازة الأميرة ديانا وحفلات زفاف الأمير هاري والأمير وليام.

كما سيؤدي الشعر الذي تم كتابته من أجل القديس جورج، في قلعة وندسور، بناءً على طلب الأمير الراحل، وكذلك المزمور الذي طلبه يجب أن يتم تعيينه على الموسيقى والذي تم غنائه لأول مرة على شرف عيد ميلاده الخامس والسبعين ، سيشكلان جزءًا من الجنازة.

وسيكشف عن الموضوعات الرئيسية التي ستكون في صميم الجنازة ، بما في ذلك "ولاء الدوق الثابت" للملكة و "شجاعته وثباته وإيمانه".

فيما لن تُلقى أي عظة خلال الجنازة الملكية الاحتفالية ، تمشياً مع رغبات فيليب ، ولن يكون هناك تأبين.