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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في التشيك يتجاوز حاجز 1.6 مليون حالة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت السلطات في التشيك اليوم “السبت”، تسجيل 3206 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.


وذكر راديو (براغ الدولي) أنه وفقا للأرقام الرسمية التي نشرت اليوم، فقد تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في جمهورية التشيك حاجز 1.6 مليون إصابة، فيما يرى خبراء بأن العدد الفعلي للإصابات في البلاد، التي يصل تعدادها إلى 10.7 ملايين نسمة، قد يكون أعلى من ذلك مرتين أو ثلاث مرات.


كما شهدت البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية توزيع 64 ألفا و500 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" ؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى مليونين و42 جرعة.

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