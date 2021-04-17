أوكرانيا تسجل 15 ألف إصابة جديدة و440 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزراة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 14 ألفا و984 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و440 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة ـ في بيان نقلته صحيفة (كييف بوست) المحلية ـ أن العدد الإجمالي لإصابات (كوفيد-19) المؤكدة في أوكرانيا منذ بداية الجائحة، ارتفعت إلى مليون و936 ألفا و228 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 39 ألفا و536 حالة وفاة، بينما تعافى 9 آلاف و736 شخصا خلال 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى مليون و475 ألفا و556 شخصا.