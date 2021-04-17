أكل وشرب ولعب.. تعرف على ضيوف خالد زيدان في أولى حلقات برنامج مكاني

حل البلوجر عادل علاء، وجيلان، من مشاهير السوشيال ميديا، ضيوفاً مع الإعلامي خالد زيدان، في برنامج مكاني الذي يعرض على موقع صدى البلد الإخباري.



ودارت الحلقة في إطار ترفيهي، حيث الهزار والكوميديا، مع تواجد الضيوف في المطبخ لطهي الأكلات.

ويقدم برنامج مكاني، خالد زيدان وهو دائما يتناول أفكار برامجه بنفسه مثل "هتروح فين" الذي كان يعرض على قنوات صدى لبلد وبرنامج الزفة وأيضًا المهيسون والبرنامج من إخراج مجدي يونس.

ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت كما يعتمد على استضافة الكثير من نجوم السوشيال ميديا والفن ومنهم علي الألفي محمود متولي وملك جمال العالم مطفي الأزلي ومن مشاهير السوشيال ميديا محمد أمين ويوسف أحمد ووليد سعد ورانيا يحيى ودينا سكر وعادل علاء ومحمد فرج وأحمد حسام.