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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منسق مجلس الأئمة والمسلمين في الكاميرون ل صدى البلد: بعد صلاة العصر طوال رمضان نقوم بتفسير القرآن في جلسات.. وعدد المساجد حوالي 7 آلاف

صدى البلد

موسى عمر في حوار لصدى البلد : 

المسلمون في بلادنا لا يتجاوزون ال 25 % من نسبة السكان

لدينا أكثر من 50 شيخ أزهري يقومون بالوعظ

 

قال الدكتور موسى عمر المنسق العام لمجلس الأئمة والمسلمين في الكاميرون، إن الأمور الخاطئة لدى بعض المسلمين في شهر رمضان أن كل الموظفين ينهون أعمالهم في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويغادرون إلى المنزل بحجة أنهم صائمين ويتركون عملهم، لكن يجب أن يكون المسلم في أي مكان قويا وليس ضعيفا.

 

وأوضح أن الحكمة من الصيام ، أن تعيش ما يعيشه الفقير حتى عندما تقدم له مساعدة تكون على علم بمطالبه من مطعم ومشرب وغيره، وطقوسنا وعاداتنا كأي بلد مسلم.

 

وأضاف المنسق العام لمجلس الأئمة في الكاميرون ، أن أي شخص في الكاميرون يفتح غرفة في منزله ويحولها لمسجد، وهذه مشكلة كبيرة في أغلب دول إفريقيا، حيث أن المساجد الكبيرة والمعلومة تقدر بحوالي 7 آلاف مسجد، كل هذه المعلومات وغير في هذا الحوار…

 

كيف استقبلتم شهر رمضان في ظل أزمة كورونا؟

استقبلنا شهر رمضان بالفرحة والبهجة والسرور والتوعية لجميع المواطنين ، وحثهم على الحفاظ على صيامهم وعلى صلواتهم وعباداتهم ، كما قمنا بتطهير المساجد وتعقيمها ، حيث أن المساجد مفتوحة دائمًا ، ونبهنا على الأئمة بأنه في حالة عدم تطبيق الإجراءات الإحترازية ستغلق المساجد فورا لأن حياة الناس أهم، وسنكون مضطرين لغلقها لكن المساجد مفتوحة والحمد لله حتى الآن بفضل التوعية المستمرة للمواطنين.

 

 هل هناك حالات كورونا ظهرت بين الأئمة ؟

نعم ظهرت حالات كثيرة بين الأئمة، والمسلمين بعيدين كل البعد ولا يعترفون بالمرض، والمرض حقيقة والبعض يظن عندنا أن المرض يصيب الأوربيين فقط لأنهم بعيدين عن الله و لكن هذا خطأ.

 

حدثني عن طبيعة شهر رمضان من حيث الاجواء والاحتفالات؟

 

رمضان في الكاميرون مثل كل البلاد ، لكن هناك أمور خاطئة البعض يوقف عمله مع الساعة الثالثة عصرا، والكل يغادر إلى المنزل بحجة أنه صائم ، ويترك عمله، ويجب أن يكون المسلم في أي مكان قويا وليس ضعيفا، والحكمة مز صيام رمضان أن تعيش ما يعيشه الفقير حتى عندما تقدم له مساعدة تكون على علم بمطالبة من مطاعم وغيره ونحن طقوساتنا كأي بلد مسلم.

بعد أداء صلاة العصر جميع المدن في الكاميرون يقومون بتفسير القرآن في جلسات،  وهو عمل عند بعض الأئمة يتقاضون عليه أجر.

 

عدد المساجد في الكاميرون؟

 

للاسف ، فإن أي شخص في الكاميرون يفتح غرفة في منزله يحولها لمسجد، وهذه مشكلة كبيرة في أفريقيا كلها والمساجد الكلاسيكية معروفة حوالي 7 آلاف مسجد .

 

هل هناك تعاون بينكم وبين الأزهر الشريف؟

نعم هناك تعاون كبير وهنا خريجين من الأزهر الشريف حوالي أكثر من 200 طالب.

 

هل لديكم بعثات أزهرية ؟

نعم في بعثات أزهرية  أكثر  من 50 شيخ أزهري.

 

حدثني عن دورهم؟

يقومون بالوعظ لأنه ليس عندنا مدارس، وفقط المرحلة الابتدائية هي التي يهتم بها كدراسة، وليس لدينا مدارس دينية كالأزهر مثلا، ونتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

 

كم عدد المسلمين في الكاميرون؟

عدد المسلمون لا يتجاوز ال 25% تقريرا من نسبة السكان.

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