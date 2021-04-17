جامعة حلوان: لدينا خطة لتدويل التعليم.. ونعمل على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

التطوير الوظيفي بجامعة حلوان ينظم دورة تدريبية عن "مهارات التدريس الفعال عبر الشبكات" .

رئيس جامعة حلوان : نعمل على تدويل التعليم خلال الفترة الحالية .

جامعة حلوان : نهدف لتطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس .

تنظم جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية من قبل مركز التطوير الوظيفى و مركز تدريب تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و قطاع العلاقات الدولية ، للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة بهدف تطوير مهاراتهم و مواكبة التحول الرقمى للارتقاء بمستوى الجامعة و النهوض بالتصنيف الدولى لها .

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تهدف من خلال هذه الدورات إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وفق رسالة الجامعة حيث يعد عضو هيئة التدريس هو أحد الأضلاع الأساسية في تطوير الجامعة، كما ينعكس دوره بشكل مباشر على الطلاب و مستوى تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم بشكل مناسب.



و اشار نجم الى أن تدويل التعليم من أهم المحاور التي يجب العمل عليها خلال المرحلة الحالية من خلال تدريب وتأهيل كافة الأفراد الواجب دمجهم فى التدويل لإدارة الأنشطة الدولية بكفاءة وفعالية ، وأكد على ضرورة وضع خطة توضح آلية تحقيق تدويل التعليم من خلال تأهيل الأفراد وإقناع القائمين على الجامعة بأهميته.



و قد اكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أن التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس تحرص عليها جميع الكيانات بالجامعة وهي رسالة يهتم بها مركز التطوير الوظيفي CDC المعنى بمثل هذه الدورات لرفع كفاءة عضو هيئة التدريس حيث أن التدريب يساهم فى تنمية المهارات ويفتح آفاق التفكير لعضو هيئة التدريس للتعامل مع المتغيرات والابتكار في عملية التدريس لتحقيق التواصل مع الطلاب، بالإضافة لرفع إسم ومكانة الجامعة.

و فى هذا الاطار نظم مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان دورة تدريبية مخصصة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عبر برنامج زووم بعنوان "مهارات التدريس الفعال عبر الشبكات" تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

وأشارت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي CDC إلى أن الدورة التدريبية التحق بها٤٠ مشارك وأقيمت على مدار يومين لمدة ٦ ساعات في اليوم، وذلك نظرا لأهمية التدريب عبر الشبكات نظرًا لوجود جائحة كورونا، وقد أقيمت الدورة في ظل خطة المركز التي تستهدف رفع كفاءة عضو هيئة التدريس بالجامعة لان المركز معنى برفع الكفاءة المهنية.

وتناول البرنامج أهم المفاهيم الأساسية عن التعليم المدمج وكيفية تطبيقاته والنظم الحالية المستخدمة، وتضمنت أهم طرق التدريس التفاعلية التي يمكن أن تستخدم في المحاضرات الإلكترونية أو الفصول الافتراضية من خلال برنامج Microsoft Teams، و المنصات المثيلة، وكيفية تحضير محاضرة الكترونية كاملة بكافة اجزائها والأنشطة التفاعلية، والمهارات التكنولوجية التي تمكن عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة من تحويل محاضرتهم الي فيديوهات مسجلة ورفعها على شبكة الإنترنت للطلاب، وتضمن البرنامج تدريب عملي عن المعايير المستخدمة في العروض التربوية المقدمة للطلاب، وتم تقديم عرض من المتدربين في التدريب على التصميم وطرق التدريب المختلفة.

