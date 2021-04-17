القبض على قاتل أمه بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز أبوصوير برئاسة المقدم أحمد جمال القبض علي قاتل والدته بمنطقة الكيلو2 التابعة لدائرة المركز.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير امن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط مباحث أبوصوير للمتهم أحمد.ج.م 33 سنة عاطل وشهرته "الصعيدي" ومقيم بمنطقة كيلو 2.

وأشارت تحريات مباحث أبوصوير إلى أن المتهم نجل المجني عليها وقرر التخلص منها بسبب خلاف مادي بينهما.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم بعد محاولته الهرب خارج مدينة الإسماعيلية، فيما أشارت مصادر مصادر مقربة من المجني عليها وجيران للسيدة انه قبل اكتشاف الواقعة وقعت مشاجرة بين المتهم بقتلها ووالدته، اختفى بعدها بساعات.

وأكدت مصادر من الجيران أن المتهم من متعاطي ومروجي المواد المخدرة بمنطقة كيلو 2 وانه كان دائم الشجار مع عدد من أهالي المنطقة خلال الفترة الاخيرة.