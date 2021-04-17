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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من مي حلمي بعد عرض حلقتها في "شيخ الحارة والجريئة"

صدى البلد

نشرت “مذيعة الكرة” مي حلمي صورة جديدة مع المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد حضورها كضيفة في برنامج شيخ الحارة والجريئة.

 

وأثارت مي حلمي الجدل بتصريحاتها الجريئة خلال حلقة أمس من برنامج شيخ الحارة والجريئة .

 

وكتبت معلقة على الصورة: "كل الحب ليكم من قلبي علي رسايلكم الي بتبعتوهالي وكلامكم ودعمكم ليا دموعكم غاليه عليا والله وعلي قلبي تسلمولي يا عيلتي التانيه انتم 🙏🏻 هتابع الحلقه معاكم الساعه ٦:٣٠ علي القاهره والناس".
 

وخلال حلقة أمس ، أثارت حلمي، الجدل بعدة تصريحات وصفت بالنارية والتي ردت فيها على كل ما يدور في اروقة السوشيال ميديا والتي كانت ترفض الحديث عنه سابقا، لتتصدر محرك البحث جوجل بقوة.

 

وكشفت الإعلامية مي حلمي، عن رغبتها في أن تكون أم في وقت من الأوقات، لذلك قررت أن تخضع لعملية تجميد بويضات، قائلة: "فكرت أجمد بويضاتي بعد الطلاق عشان خايفة أني أكبر وأبقى لوحدي وميكونش عندي طفل، وعملية الإجهاض اللى حصلت لى كانت طبيعية".

وأكدت "حلمي"، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها لم تخن طليقها المطرب محمد رشاد لمرة واحدة، متابعة: "عرفت خيانة طليقي ليا من رسالة على موبايله، والخيانة من الممكن أن تكون نفسية".

 

وبكت الإعلامية مي حلمى، على الهواء بسبب خيانة زوجها وعدم حب طليقها لها، قائلة: "نفسي أتحب أنا متحبتش.. ومش بعيط عليه"، مؤكدة أن طليقها كان دائما ما يقوم بالتعدى عليها بالضرب وذهبت إلى عملها مُصابة ذات مرة.

مي حلمي شيخ الحارة والجريئة ايناس الدغيدى أزمة محمد رشاد مى حلمى محمد رشاد ومى حلمى

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